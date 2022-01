Luau clandestino leva centenas de pessoas à Praia de Ipanema, no Rio

Um luau clandestino no aterro da Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, provocou uma série de transtornos para moradores e donos de barracas nesse domingo (23). Há relatos de vendas de bebidas em garrafas de vidro, prática proibida na área, além de pancadaria e roubos de carros e motos.

O evento começou ainda na noite do sábado (22) e foi marcado pelas redes sociais. No domingo, porém, barraqueiros denunciam que tiveram dificuldade para abrir os empreendimentos, já que uma multidão ainda permanecia na areia.

Policiais militares do 23º BPM, do Leblon, e das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) precisaram reforçar a segurança no local. A Corporação disse que até a tarde de domingo não havia registro oficial de roubos e furtos no perímetro.

“Não houve interrupção de vias e os donos de veículos foram orientados quanto ao volume dos sons”, comunicou a PM em nota.

Legenda: Internautas denunciam roubos durante o luau Foto: Reprodução

Já a Polícia Civil confirmou uma ocorrência de roubo. O crime foi registrado na 14ª do Leblon, que ainda realiza diligências em busca de suspeitos.

Além de Ipanema, internautas também se preparavam para outro luau, na Praia do Recreio, mas foram impedidos pelas equipes de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal na noite do sábado.