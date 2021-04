Lotomania 2168 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja as dezenas sorteadas

Nenhum bilhete acertou as 20 dezenas na Lotomania 2168, o sorteio foi realizado hoje sexta 09/04. Como não teve aposta vencedora do prêmio principal, o valor acumulou para o próximo sorteio, a premiação estimada pela caixa é de R$ 1,3 milhão.

Veja os números sorteados: 04 - 07 - 09 - 11 - 26 - 32 - 34 - 37 - 49 - 59 - 66 - 68 - 73 - 76 - 79 - 83 - 88 - 92 - 96 - 99

Agora veja os resultados nas seguintes categorias:

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 26.227,27

18 acertos: 109 apostas ganhadoras, R$ 1.353,48

17 acertos: 935 apostas ganhadoras, R$ 157,78

16 acertos: 4874 apostas ganhadoras, R$ 30,26

15 acertos: 19101 apostas ganhadoras, R$ 7,72

0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 118.022,71



Como apostar na Lotomania?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Lotomania?

O preço da aposta na Lotomania vale R$ 2,50 e é a única oção disponível. Você pode escolher 50 números dentre 100 disponíveis.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Você ganha prêmio na Lotomania se acertar 20,19,18,17,16,15 ou nenhum número.