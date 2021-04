Lotomania 2167: Aposta única acerta 20 dezenas e fatura R$ 4,7 milhões

Um único bilhete acertou as 20 dezenas da Lotomania 2167, sorteio foi realizado hoje terça 06/04. A aposta sortuda vai faturar um prêmio de R$ 4,7 milhões

Veja os números sorteados: 02 - 07 - 18 - 26 - 27 - 37 - 38 - 39 - 43 - 47 - 51 - 54 - 57 - 61 - 67 - 71 - 77 - 82 - 88 - 99

Agora veja os resultados nas seguintes categorias:

20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 4.786.831,47

19 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 28.667,22

18 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 2.013,15

17 acertos: 859 apostas ganhadoras, R$ 208,57

16 acertos: 5022 apostas ganhadoras, R$ 35,67

15 acertos: 20881 apostas ganhadoras, R$ 8,58

0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 143.336,15



Como apostar na Lotomania?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Lotomania?

O preço da aposta na Lotomania vale R$ 2,50 e é a única oção disponível. Você pode escolher 50 números dentre 100 disponíveis.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Você ganha prêmio na Lotomania se acertar 20,19,18,17,16,15 ou nenhum número.