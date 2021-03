Lotofácil 2186 acumula e pode pagar prêmio de R$ 3 milhões; veja os números sorteados

Ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 2186, da Lotofácil, realizado hoje (20/03). O prêmio acumulou em R$ 3 milhões para o sorteio do próximo concurso 2187 que será segunda 22/03.

Veja os números sorteados: 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quando custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É preciso acertar quantas dezenas para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.