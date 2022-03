Lotes de Implantes de silicones chineses são recolhidos e têm venda proibida pela Anvisa

Lotes de prótese mamária de silicone fabricados pela empresa chinesa Guangzhou Wanhe Plastic Materials Co., Ltd serão recolhidos do Brasil, segundo determinou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O fabricante teve o Certificado de Conformidade do produto suspendido.

A medida, que proíbe a comercialização, a distribuição, a importação e o uso, foi publicada nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).

A suspensão do lote foi pedida após órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (Sbac), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), avaliarem aspectos técnicos como composição e resistência das próteses.

Identificou-se no processo ainda que a empresa descumpriu aspectos das boas práticas de fabricação. No Brasil, o produto é registrado pela empresa CRM Comércio Importação e Exportação Ltda. (registro n. 80295010001).

"No Brasil, as próteses mamárias têm um regime específico de controle e por isso, além do registro na Anvisa e da necessidade de Certificação de Boas Práticas de Fabricação, também devem passar pela certificação de conformidade feita pelo Inmetro", diz a Anvisa.

O que fazer?

Caso pessoas já tenham próteses mamárias implantadas, é preciso manter a rotina de manutenção, pós-operatório e acompanhamento por cirurgiões.

Já outras unidades não podem ser utilizadas. Qualquer problema deve ser notificado à Anvisa, neste link.

