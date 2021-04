Lívvia Bicalho acionou Polícia horas antes de morrer afirmando temer pela própria vida

A influenciadora digital e cantora Lívvia Bicalho, de 37 anos, chegou a acionar a Polícia Militar, horas antes de ser encontrada morta, nesta quarta-feira (21), em João Monlevade, Minas Gerais. Ela teria solicitado ajuda e afirmado temer pela própria vida.

Conforme as informações da Globo Minas, quando os agentes de segurança chegaram ao imóvel, ela desistiu de registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Os policiais relataram que Lívia teria dito que já estava tudo bem e que próxima segunda-feira (26) um caminhão buscaria suas coisas no local.

A Polícia Militar revelou à emissora que acredita que Rafael tenha assassinado a companheira e, em seguida, tirado a própria vida. Em nota, a Polícia Civil afirmou que a possibilidade de feminicídio seguido de suicídio será checada durante as investigações.

O corpo do namorado dela, Rafael Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado junto ao da artista no apartamento em que eles dividiam. Testemunhas próximas ao local de onde ocorreram as mortes relataram que ouviram o casal brigar antes dos barulhos de tiros. O caso teria acontecido por volta das 13h.

A influenciadora mineira deixa dois filhos: Davi, de 9 anos e Júlia, de 19. Ela trabalhava na música, além de manter seu Instagram com mais de 90,7 mil seguidores, onde dava dicas de Marketing Digital.

Sepultamentos

O corpo da influenciadora digital será enterrado nesta quinta-feira (22) no município de Nova Era, em Minas Gerais. Conforme informação a Globo Minas, o companheiro dela será sepultado em Ipatinga também nesta quinta-feira. Não há informações sobre os horários dos funerais.