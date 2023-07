Ladrão de cargas que passou por procedimentos estéticos para não ser reconhecido é preso em Goiás

Um homem apontado como um dos maiores assaltantes de carga do estado de Goiás foi preso. Rodrigo Fernandes Goulão de Almeida foi identificado e detido nessa sexta-feira (9) devido a uma tentativa de homicídio. As informações são do G1.

Em 2018, o homem já havia sido preso enquanto tentava fazer procedimentos estéticos. Ele tinha como intuito mudar o rosto para não ser reconhecido em abordagens policiais.

Agora, a prisão foi realizada por equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Goiás. Rodrigo é suspeito de tentar matar uma pessoa em um show, no último dia 14 de julho.

Ele teria se evadido até um povoado de Itacaiú, em Britânia, região noroeste do Estado.

Com ele foi encontrado R$ 8 mil em espécie e duas correntes de ouro. Rodrigo Fernandes tem extensa ficha criminal, com passagens pela Polícia por uso de documento falso, roubo, adulteração de sinal e receptação.