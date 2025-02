Justiça do Rio rejeita pedido de prisão de Eduardo Costa em caso movido por Fernanda Lima; cantor pede desculpas

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro recusou um pedido de prisão imediata do cantor Eduardo Costa, de 46 anos, relacionado a ofensas dirigidas à apresentadora Fernanda Lima, de 47, ainda em 2018.

A juíza Maria Tereza Donatti classificou como "risível" a alegação da defesa do cantor de que o cumprimento da prestação de serviços comprometeria a subsistência do cantor e de sua família.

Escolha da instituição

“Determino que ele seja intimado para se apresentar à Central de Penas e Medidas Alternativas, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para a escolha da instituição conveniada com o Tribunal de Justiça do RJ onde deverá o apenado cumprir a sua pena", diz um dos trechos da decisão.

O pedido de prisão veio do Ministério Público após descumprimento de sentença do músico, condenado a prestação de serviços comunitários em queixa-crime movida pela apresentadora.

Na época, o sertanejo recorreu da sentença, chegando a apelar para o Supremo Tribunal Federal (STF). Advogados dele também chegaram a pedir a conversão da pena de prestação de serviços comunitários em pena pecuniária (pagamento de dinheiro).

O desentendimento entre os dois começou quando Eduardo criticou Fernanda e o programa que ela então apresentava na Rede Globo, “Amor e Sexo”, no X (antigo twitter). Ele atacou Fernanda e a plateia e os chamou de “maconheiros imbecis”.

Pedido de desculpas

O cantor Eduardo Costa veio a público, 6 anos depois do ocorrido, pedir desculpas à Fernanda Lima durante uma entrevista ao portal Leo Dias. Ele reconheceu o erro e afirmou que não deveria ter feito tais declarações.

“O que tenho é um grande arrependimento de ter dito aquilo, não por conta do processo, mas por ter ofendido a Fernanda e sua família. Eu estava em um momento bobo, não pensei antes de falar e acabei dizendo besteira. A primeira coisa que posso dizer aqui é pedir desculpas a ela, à família dela e a quem se sentiu ofendido por isso”, declarou o cantor.

“Fui errado e não estou dizendo isso porque fui processado. Estou falando porque acho que foi algo negativo para mim e, principalmente, para ela, que tem marido, filhos e uma carreira brilhante. Fui um bobo, um idiota, e naquele momento não pensei”, acrescentou Eduardo.