Suspeito de matar cabeleireira em São Paulo tem prisão decretada pela Justiça

A Justiça de São Paulo decretou nessa terça-feira (26) a prisão temporária de Daniel Ospina Garcia, suspeito de assassinar a cabeleireira Sandra Maria Sousa Silva, de 34 anos. O homem, porém, segue foragido.

Segundo a Polícia Civil, o mexicano usava o nome falso de Davi Rodrigues e foi preso quatro vezes por furto e tráfico de drogas.

Crime

Sandra foi encontrada morta no último domingo (24) em um apartamento na região da Sé, no Centro de São Paulo. Ela tinha marcas de agressão, sangue na região do nariz e da cabeça, além de duas perfurações.

O corpo da vítima estava ao lado da filha de oito meses, que apresentava sinais de desidratação e desnutrição, e machucados no corpo.

Inicialmente, a família afirmou que Sandra estava grávida. Na noite dessa terça, porém, o Instituto Médico Legal (IML) desmentiu a informação.

Imagens

Novas imagens de câmeras de segurança que registraram momentos antes do assassinato da cabeleireira Sandra Maria Sousa Silva foram divulgadas.

A cabeleireira aparece sozinha andando pelo hall do prédio e chamando o elevador. Alguns segundos depois de Sandra subir, Daniel chega ao hall e também sobe no elevador.

O suspeito usa um boné e também está sozinho. Às 14h59, eles saem do elevador juntos, o mexicano dá um beijo na namorada e deixam o hall.