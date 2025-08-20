Diário do Nordeste
Justiça decide que réus pela morte de Jeff Machado vão a júri popular

Juíza da 1ª Vara Criminal do RJ encaminha Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga a julgamento por homicídio e ocultação de cadáver

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:37)
País
A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta terça-feira (19), que Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga, acusados de envolvimento na morte do ator Jeff Machado, sejam levados a júri popular. A decisão foi proferida pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal.

Bruno de Souza Rodrigues responde a uma série de acusações, entre elas homicídio quadruplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de asfixia, uso de recurso que impediu a defesa da vítima e para obtenção de vantagem em outro crime. Ele também é acusado de ocultação de cadáver, estelionato, crimes patrimoniais contra o espólio do ator (como saques bancários, tentativa de venda de bens e compras com cartão de crédito), invasão de dispositivo eletrônico, falsa identidade e maus-tratos a animais.

Já Jeander Vinícius da Silva Braga responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

A defesa de Bruno informou que só se manifestará após ser formalmente intimada, enquanto os advogados de Jeander afirmaram que devem cogitar um recurso quando receberem a notificação.

O advogado Jairo Magalhães, representante da família de Jeff Machado, destacou a importância da decisão: “Agora, caberá à sociedade, representada pelos jurados, analisar os fatos e fazer justiça. Nosso compromisso é com a verdade e com a memória da vítima. Dona Dores, mãe do Jeff, ficou muito emocionada e estará presente no julgamento, junto com o irmão do Jeff, clamando pela condenação dos acusados”.

Relembre 

Jefferson Machado Costa, conhecido como Jeff Machado, desapareceu no fim de janeiro de 2023. Seu corpo foi encontrado meses depois, enterrado a dois metros de profundidade, dentro de um baú coberto por concreto, em uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma cobrança feita por Jeff após ter sido enganado com a promessa de uma vaga em uma novela. O ator teria pago cerca de R$ 18 mil a Bruno e seus comparsas.

Natural de Araranguá, em Santa Catarina, Jeff Machado tinha 44 anos quando foi morto.

