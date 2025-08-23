Justiça autoriza home care para jovem que sofreu reação grave após cheirar pimenta

A Justiça de Goiás determinou que Thaís Medeiros, de 27 anos, passe a receber atendimento domiciliar de saúde, o chamado home care. Há dois anos, a jovem enfrenta sequelas de uma grave reação alérgica à pimenta.

Durante um almoço na casa do namorado, Thaís sentiu o aroma de uma conserva de pimenta, o que desencadeou a reação. Ela sofreu paradas cardiorrespiratórias, um edema cerebral e ficou sem andar e falar.

Há meses a família da jovem lutava na Justiça para conseguir o atendimento em casa. A decisão foi proferida na última quinta-feira (21). A previsão é de que o home care comece já na próxima semana.

De acordo com informações de familiares de Thais para o portal Metrópoles, foram autorizados seis meses de tratamento domiciliar. Em seguida, uma nova solicitação deve ser feita à Justiça.

O home care inclui, além do atendimento em casa, o transporte para consultas e insumos médicos.