Justiça arquiva caso de suposta calúnia contra jovem negro no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta sexta-feira (6), o arquivamento do caso de suposta calúnia contra o instrutor de surfe Matheus Ribeiro. Em junho, o jovem negro foi acusado pelo casal Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, ambos brancos, de furtar uma bicicleta elétrica no Leblon. As informações são do Uol.

Na decisão, o juiz do caso Rudi Baldi Loewenkron disse que a possibilidade de "descuido" por parte do casal não é descartada, porém, o episódio não poderia configurar calúnia, já que não houve a intenção de acusar falsamente. O magistrado continua, explicando que como não há na legislação calúnia culposa — quando não existe a intenção de cometer o crime — optou pelo arquivamento.

Em junho, Ribeiro denunciou à Polícia o casal por suposto crime de calúnia.

"O que espero é que, no mínimo, as pessoas que fizeram isso tenham consciência do que estão fazendo. Minha intenção na delegacia não é ganhar cesta básica. Eles aparentavam ser jovens formados nos estudos, e com informações que temos, precisamos estar ligados com isso", pontuo na época.

Em depoimento à Polícia, o instrutor de surfe disse acreditar que o fato só aconteceu por ser negro. Ele negou que tenham havido ofensas expressas de caráter racial, mas disse ter se sentido triste, indignado e com raiva porque os dois já o abordaram o acusando do furto e, em momento algum, disseram que acabaram de ser vítimas de um crime. Legenda: A professora de dança e o designer foram desligados das empresas em que trabalhavam Foto: Reprodução

Na época, Spinelli e Oliveira afirmaram, em defesa, que não abordaram Ribeiro "em razão da cor da pele" e que teriam o mesmo comportamento caso fosse uma pessoa branca.

No mesmo mês, Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, foi preso suspeito de furtar a bicicleta de Mariana e Tomás. A Polícia obteve imagens que mostram o jovem cortando a tranca da bicicleta.

Após o caso, Mariana Spinelli e Tomás Oliveira foram demitidos pelas empresas para quem trabalhavam.

Acusação de furto

No dia 12 de junho, Matheus Ribeiro, negro e morador do Complexo da Maré, foi abordado Mariana Spinelli e Tomás Oliveira na porta de um shopping enquanto aguardava a namorada, no Leblon. O casal o acusou de ter furtado a bicicleta elétrica de Oliveira, que era semelhante à de Ribeiro.

O jovem relatou que chegou a mostrar à dupla imagens antigas usando o equipamento em busca de provar já possuir o objeto há bastante tempo.

De início, Oliveira tentou abrir o cadeado que estava no objeto, porém, ao ver que a chave que possuía não funcionava, pediu desculpas a Ribeiro. "Não te acusei, só estou te perguntando", disse o rapaz ao devolver o cadeado à bicicleta nas imagens gravadas pelo instrutor. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Ribeiro (@matheus_arpex)

Ao decorrer das investigações, a Polícia descobriu que o veículo de Matheus, que comprou o item em um site de venda de produtos usados, era furtado. O jovem disse desconhecer a origem ilegal do produto.

"A gente nunca faria uma coisa desse tipo. Assim como a gente está lutando para brigar pela nossa inocência, que a gente não roubou uma bicicleta que é que foi o que aconteceu no momento passado, a gente também está dizendo a verdade agora. Se fosse uma bicicleta que a gente soubesse que foi roubada, a gente não compraria", disse ele em entrevista ao Fantástico.

A bicicleta foi periciada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil, e devolvido ao proprietário.