Justiça aceita denúncia contra "Marcola" e familiares por crime de lavagem de dinheiro

Após o Ministério Público de São Paulo apontar Marcola como o líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), a Justiça aceitou a denúncia ontra o preso Marco Willians Herbas Camacho, de 53 anos, por crime de lavagem de dinheiro. As informações são do portal Uol.

A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro determinou o sequestro de um imóvel de alto padrão da família de Marcola, localizado na Grande São Paulo, assim como do montante de R$ 479.756,37.

Além do preso Marcola, outras cinco pessoas também foram denunciadas. Três faziam parte da família do líder do PCC e as outras duas eram acusadas de vender o imóvel para os parentes do presidiário.

Conforme o Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a família de Marcola comprou uma casa em um condomínio em Alphaville, em 12 de junho de 2018, pelo valor de R$ 1,1 milhão.

No entanto, de acordo com investigações do Gaeco, o mesmo imóvel, onde havia uma edificação não concluída, estava avaliado em R$ 3 milhões, em 2015, três anos antes da compra. Hoje, o imóvel chega a valer R$ 5 milhões.

Devido ao fato do imóvel ter sido adquirido por um preço bem abaixo do valor, a Polícia Civil suspeita de lavagem de dinheiro.

DENÚNCIAS

Ainda segundo o portal, o juiz Thiago Baldani Gomes de Filippo determinou o arquivamento do inquérito policial em relação especificamente ao suposto crime de associação criminosa atribuído a Marcola e aos outros cinco acusados.

As investigações contra o preso e os familiares dele tiveram início em 2019 e foram conduzidas pela 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas é a mesma onde trabalhavam, recentemente, policiais civis acusados de desviar quantidades expressivas de drogas apreendidas com traficantes. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso.

DEFESA DE MARCOLA

A defesa de Marcola afirmou que o preso não foi investigado nem interrogado, sendo apenas denunciado, em qualquer momento do inquérito policial pela acusação de lavagem de dinheiro.

Os advogados apontaram que não há uma prova ou indício de que Marcola, ou terceiros, tenham contribuído com qualquer valor para a aquisição do imóvel. Além disso, alegaram que a instrução processual provará completamente a inocência de todos os envolvidos na denúncia.

Já referente aos R$ 476.756,37 bloqueados pela Justiça, a defesa do preso acrescentou que o valor se refere à atividade lícita exercida por um dos familiares de Marcola denunciado pelo Ministério Público.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil