Jovens brasileiros com dupla cidadania cruzam fronteira para se vacinar contra a Covid no Uruguai

Para não sofrer com a demora da imunização contra a Covid-19 no Brasil, alguns brasileiros, em sua maioria jovens, têm cruzado a fronteira e se vacinado no Uruguai. Isso somente é possível, porém, caso a pessoa tenha dupla cidadania.

É o caso de Abdel Perez, de 18 anos, que tomou a primeira dose da CoronaVac na última terça-feira, 30 de março, na cidade uruguaia de Rivera. O jovem é filho de uma uruguaia em morador de Santana do Livramento, interio do Rio Grande do Sul.

O caso foi revelado pela reportagem da BBC Brasil nesta segunda-feira (5).

A campanha de vacinação no Uruguai, apesar de começado tarde (1º de março), já está vacinando pessoas acima de 18 anos. O país tem quase 3,5 milhões de habitantes. Adbel e sua mãe chegaram em Rivera, fronteira com o RS, em cerca de 10 minutos.

No Brasil, a campanha de imunização caminha lentamente, apesar de ter iniciado em janeiro. Atualmente, estão sendo vacinados profissionais de saúde e idosos.

Vacina foi marcada pelo WhatsApp

À BBBC, o jovem de 18 anos conta que marcou a vacinação por meio do WhatsApp da rede de saúde pública do Uruguai.

"Saiu no perfil da rede de saúde pública do Uruguai que estavam começando a vacinar (diferentes idades), peguei o número do WhatsApp na página, encaminhei meus dados e marquei", relata.

Outro caso também ocorreu com a brasileira Daniela Muratorio, 25, que é filha de pai uruguaio. A universitária foi vacinada no dia 26 de março.

"Quando a vacina chegou no Uruguai, já sabia que o processo seria bem mais rápido (que no Brasil)", conta.