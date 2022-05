Jovem tatuada à força com nome de ex relata o alívio em primeira sessão de remoção: 'me sinto livre'

A estudante Tayane Caldas, de 18 anos, que teve o rosto e as partes íntimas tatuadas contra a sua vontade pelo ex-namorado, ganhou o tratamento para a remoção das tatuagens após a repercussão do caso nas redes sociais. As informações são do G1.

“Uma sensação de alívio, de felicidade. De sentir o recomeço, de me sentir livre“, relatou. Essa foi a primeira de dezenas de sessões que serão necessárias para apagar as marcas das agressões.

Nesta quarta-feira (24), ela se emocionou durante a primeira sessão do procedimento de retirada das tatuagens, em uma clínica de Taubaté, em São Paulo.

O ex-namorado de Tayane, Gabriel Coelho, foi preso preventivamente e o caso segue sendo investigado pelo Polícia Civil de São Paulo.

A jovem foi sequestrada na última sexta-feira (20). Mantida em carcere privado pelo ex-namorado, ela teve o rosto tatuado à força e foi obrigada a gravar um vídeo para dizer que simular que o ato foi por vontade própria.

