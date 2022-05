Jovem tatuada à força com nome de ex-namorado no rosto recebe ajuda para remover tatuagem

A jovem Tayane Caldas, que teve o rosto tatuado à força pelo ex, vai passar por um procedimento para remover a tatuagem. Com a repercussão do caso, ela tem recebido apoio pela web, incluindo apoio para retirar o nome tatuado no rosto. As informações são do g1.

A jovem recebeu várias mensagens oferecendo ajuda, mas ainda não escolheu com qual profissional irá fazer a remoção da tatuagem.

Tayane foi sequestrada, mantida em cárcere privado e teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Após as agressões, ela conseguiu fugir e pedir a ajuda da mãe, que acionou a polícia.

Gabriel Coelho foi preso por lesão corporal, descumprimento da medida protetiva, mas segundo a polícia pode responder a outros crimes, como tortura.

Tortura e violência doméstica

A jovem de 18 anos disse que passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas. Thayane Calda contou ainda que era vítima de violência doméstica por parte de Gabriel Henrique Alves Coelho, que foi preso após a família da vítima denunciar o caso.

Ela afirmou que já tinha sido agredida outras vezes e, em duas delas, o ex já havia marcado seu nome com tatuagens no seio e na virilha da jovem.

“Logo depois das agressões, ele amarrou os meus dois braços e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ela disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu só vi a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar”, conta.