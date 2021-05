Jovem suspeita de arquitetar massacre em Brasília é internada em hospital psiquiátrico

A jovem de 19 anos suspeita de planejar um massacre em escola pública do Distrito Federal foi internada neste domingo (23) em um hospital psiquiátrico. O encaminhamento médico se deu por força de uma decisão da juíza plantonista do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. As informações são do Metrópoles.

O mandado de internação psiquiátrica compulsória foi cumprida por equipes policiais da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

A suspeita é uma das investigadas na Operação Shield, deflagrada na última sexta-feira (21) e que apura o planejamento de um massacre na escola Recantos das Emas.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram máscaras e simulacro de arma de fogo no quarto da jovem.

Violência

Em depoimento à Polícia Civil do DF, a mulher confessou estar arquitetando o crime. Contudo, a mãe da jovem alega que a filha "não teria coragem" de realizar os atos de violência e que ela foi influenciada por terceiros.

“Ela chegou a conversar com uma menina do Rio de Janeiro pela internet, que plantou essas ideias na cabeça dela, mas não fala com essa pessoa há muito tempo”, disse a mulher ao portal Metrópoles.

Segundo as investigações da polícia, O grupo teria a intenção de cometer graves atos de violência, incluindo massacres escolares, com objetivo de fazer dezenas de vítimas em Brasília.

Para participar da ação em conjunto, a Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Divisão de Inteligência Policial (DIPO) e a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) também fizeram parte do caso.