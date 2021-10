Jovem reencontra ficante 'Bigodinho' após pedir busca de prefeitura no Paraná e viralizar nas redes

A jovem Amanda Iohn, de 28 anos, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter essa semana por um motivo inusitado: resolveu recorrer à Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, para encontrar um pretendente amoroso que beijou em um bar da cidade. A repercussão do caso nas redes sociais acabou possibilitando o encontro dela com o "Bigodinho", como o rapaz ficou conhecido.

Tudo começou quando os dois trocaram um beijo em uma festa, mas não se identificaram um ao outro. De passagem por Ponta Grossa, onde estava para visitar os pais, Amanda resolveu entrar em contato com a prefeitura local como forma de brincadeira, ainda sem esperar a reviravolta.

Legenda: Amanda recorreu às mensagens diretas da Prefeitura de Ponta Grossa Foto: reprodução/Instagram

Em entrevista ao UOL, ela revelou que eles se olharam nos olhos durante o beijo, mas a vergonha a impediu de continuar o momento. Durante o envolvimento, o tal "Bigodinho" teria dito à jovem: "eu quero você".

"Foi coisa de 2 minutos para ele sumir e ir embora. Nisso, eu comecei a procurar, minha amiga ajudando, perguntei para todo mundo do bar e ninguém tinha visto. A busca foi do zero mesmo", falou sobre os detalhes.

Encontro na cidade

Prestes a retornar à São Paulo, cidade onde reside, ela resolveu apelar até mesmo para as redes sociais. No Twitter, divulgou o diálogo com a prefeitura e viralizou. Agora, a publicação inicial já tem mais de 169 mil curtidas na plataforma.

"Quando vi que muita gente começou a compartilhar, aproveitei para pedir ajuda para encontrá-lo. Ele me contou que chegou a ver o tweet uma primeira vez, leu e deu risada, mas na hora nem se tocou que era ele", disse ainda na entrevista.

Ao perceber que era o alvo da busca, o "Bigodinho", que se chama Luiz Guilherme, entrou em contato com a jovem. Dessa forma, os dois marcaram um encontro e foram a um restaurante italiano em Ponta Grossa.

Legenda: Os dois saíram em um encontro em Ponta Grossa Foto: reprodução/Twitter

Como moram em cidades diferentes, Amanda contou ao UOL que eles pretendem deixar a história rolar. Ainda assim, eles já começaram a receber várias mensagens nas redes sociais com admiradores do romance.

