Jovem morre atropelada após ser vítima de assédio enquanto falava com namorado, em Santa Catarina

Uma jovem de 18 anos morreu atropelada após ter sido vítima de assédio em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, no último domingo (10). O autor do crime, de 35 anos, foi preso em flagrante por homicídio qualificado e embriaguez ao volante e levado ao presídio, informou a Polícia Civil. As informações são do G1.

O namorado de Vanessa Machowski contou à Polícia Militar que ele a vítima conversavam no bairro Cordeiros, por volta das 21h20, quando o fato aconteceu.

Na ocasião, ele estava na cabine de um caminhão estacionado e ela do lado de fora, quando um carro modelo Tucson parou ao lado de Vanessa. O motorista a assediou verbalmente.

Discussão

O namorado dela desceu do caminhão para ver o que estava havendo. O condutor da Tucson também saiu do veículo. De acordo com o namorado da jovem, o autor do crime estava com fortes sinais de embriaguez.

Houve uma discussão entre os dois homens, e o motorista da Tucson voltou para o carro e foi embora. Cinco minutos depois, no entanto, ele voltou e atropelou Vanessa, que foi esmagada contra o caminhão. O condutor da Tucson saiu do local em alta velocidade.

A vítima recebeu os primeiros socorros no endereço onde o acidente foi registrado depois foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu.

Vanessa Machowski foi encontrada inconsciente pela equipe de socorristas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve politraumatismo e suspeita de hemorragia interna.

Buscas

Policiais militares fizeram buscas na área, e as composições encontraram o motorista da Tucson deitado na rua com alguns cortes no rosto. O veículo foi achado em uma via em frente à casa dele.

O carro estava amassado, o que indica que houve batida. De acordo com a Polícia Militar, o condutor informou ter batido com a Tucson na jovem. Ele foi levado para a UPA do bairro Cordeiros, já que estava ferido. O veículo foi guinchado.

