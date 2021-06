Jovem morre após ser esfaqueada em shopping de Niteroí, no Rio de Janeiro

Uma jovem de 22 anos morreu após ser esfaqueada dentro do Plaza Shopping, no Centro de Niterói, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2). As informações são do portal G1.

A vítima foi identificada como Vitorya Melissa Mota. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas chegou morta ao local.

O agressor é um homem, ainda não identificado, que foi preso em flagrante e levado para a 76ª DP, em Niterói.

Tumulto

Uma testemunha ouvida pelo G1 disse que estava no shopping no momento do crime e se escondeu em uma farmácia com medo do tumulto e correria gerados.

Em nota, o Plaza Shopping informou que "repudia qualquer ato de violência e segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário".