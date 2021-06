Jovem morre após explosão em festa clandestina na Rocinha

Uma jovem de 20 anos morreu após ser atingida por uma explosão em um baile funk na Rocinha, comunidade do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

A festa clandestina aconteceu na última segunda-feira (31). Segundo testemunhas, uma caixa com frascos de lança-perfume pegou fogo e explodiu, atingindo Carolina Gonçalves Oliveira, que estava perto.

Ela teve queimaduras em 80% do corpo e foi levada para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, aonde ficou internada por cinco dias. A jovem morreu no sábado (5).

O enterro aconteceu neste domingo (6) no Cemitério do Caju. O caso está sendo investigado na 11ª DP, na própria Rocinha.