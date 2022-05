Jovem envolvido em racha com carros de luxo em Goiânia tem morte cerebral

O estudante Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, teve morte cerebral decretada nesta terça-feira (10), três dias após participar de um racha na cidade de Goiânia, no último sábado (7). A disputa ilegal, feita entre uma Toyota Hilux e uma BMW, resultou na morte de uma adolescente.

A caminhonete envolvida no racha acabou batendo em uma árvore, capotando diversas vezes. Após o acidente, a morte de Marcella Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, foi constatada e Wictor foi internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia.

A morte cerebral foi confirmada apenas nesta terça, após a realização de uma série de exames no rapaz, que era estudante de Agronomia.

Segundo o portal UOL, seis pessoas estavam na caminhonete e haviam saído de uma boate no sábado. Por volta das 5h, eles entraram na "disputa" com a BMW.

Sem habilitação

Informações da Delegacia de Crimes de Trânsito indicam que Arthur Yuri, de 18 anos, dirigia a BMW durante o ocorrido, apesar de não ter carteira de habilitação. O carro trafegava em alta velocidade pouco antes do acidente, assim como a caminhonete.

"O carro está no nome da mãe dele, e ela será ouvida para esclarecer o fato. Ela tem responsabilidade, mas fica difícil também provar que a mãe entregou o carro para o filho inabilitado", pontuou o delegado Thiago Damasceno em entrevista ao UOL.

O veículo conduzido por Arthur foi apreendido e passou por perícia. Enquanto isso, os motoristas envolvidos no racha serão chamados para prestar depoimento.

Arthur fugiu do local do acidente, enquanto o condutor da caminhonete fugiu da unidade de saúde para onde foi levado. Agora, eles podem ser indiciados por racha com resultado morte, lesão corporal ou até mesmo por embriaguez ao volante.

