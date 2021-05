Jovem é morta pelo companheiro com golpes de taco de beisebol no Distrito Federal

Uma jovem foi morreu, neste domingo (9), após ser atacada com um taco de beisebol pelo companheiro no Distrito Federal. O suspeito conseguiu fugir após o crime, mas foi localizado e preso. Ele já havia sido detido por agredir a vítima em abril. As informações são do G1.

O corpo de Larissa Pereira do Nascimento, de 22 anos, foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o assassinato é João Paulo de Moura Santos, de 23 anos, namorado da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos do casal acionaram a Polícia por volta das 5h de domingo. Aos investigadores, as testemunhas relataram terem ouvido a vítima gritar durante a madrugada: "para, para, para de me bater, deixe eu ir", revelou o portal.

Os agentes de segurança foram até o endereço em que o casal dividia, na quadra 6 do condomínio Del Lago, no Itapoã, mas, ao chegarem, foram informados pela mãe do suspeito que nada acontecia no local.

O boletim conseguido pelo G1 aponta que, ao amanhecer, João Paulo de Moura, a mãe e o irmão dele discutiram do lado de fora da residência sobre o que fariam.

"Mãe, está morta, eu matei ela, eu não quero ir preso", teria dito o auto na ocasião, relata. o documento

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou a jovem feriadas às 10h30. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os militares constataram que Larissa Pereira morreu 30 minutos antes de ser encontrada. Ou seja, mesmo após ser agredida com o taco de beisebol ela ficou viva por algumas horas.

Quando os bombeiros chegaram no local, o jovem já havia fugido.

Histórico de agressões

Conforme a Polícia ao G1, em abril deste ano, João Paulo de Moura foi preso enquadrado na Lei Maria da Penha, por lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado contra a Larissa Pereira.

No entanto, o jovem foi solto em uma audiência de custódia, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme o delegado responsável pelo caso de homicídio, Ricardo Nogueira Viana, o casal voltou a "conviver, em tese, normalmente", mesmo após a prisão pelas agressões.

No dia 1º de maio, Larissa Pereira desistiu de pedir medidas protetivas contra o rapaz e processo foi arquivado.