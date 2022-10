Jovem é agredido e cai dentro de uma área em obras, no Rio de Janeiro

O atleta de Muay Thai, Ernandes Dorneles, de 23 anos, foi agredido por três homens na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a briga que terminou com a queda do jovem em uma área em obra dentro do rio Piabanha. As informações são do G1.

Os três homens que aparecem no vídeo agredindo o atleta foram autuados em flagrante. O caso ocorreu no domingo (24) na Estrada União e Indústria, na localidade conhecida como Cascata do Imbuí, entre Nogueira e Itaipava, mas as imagens da briga foram divulgadas nesta sexta-feira (28).

A vítima, que caiu de aproximadamente seis metros de altura, está internada no Hospital Santa Teresa e pode ter tido morte encefálica, segundo explicou a unidade em nota.

"O Hospital Santa Teresa informa que abriu o protocolo de morte encefálica para o paciente Ernandes Saldanha. Contudo, o processo ainda não está finalizado e necessita da realização de alguns exames para a confirmação do diagnóstico".

No vídeo, é possível ver a briga e o desespero de quem passava pelo trecho de carro. Um motorista desce e fica sem saber como intervir. As imagens mostram que a confusão ocorre na beira do rio.

Em outros dois vídeos, o Corpo de Bombeiros aparece resgatando o rapaz, que caiu em uma área seca e cheia de pedras por conta de uma obra de contenção da encosta que é realizada no local.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou para socorrer o jovem, Ernandes estava desacordado e com ferimento na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital.

Ainda conforme a PM, os envolvidos foram levados para a delegacia de Itaipava. A Polícia Civil disse que o inquérito está em fase de conclusão e será remetido à Justiça. Os presos, que não tiveram a identidade revelada, passaram por audiência de custódia.

Consternados

Ernandes é lutador de Muay Thai e nas redes sociais diversos amigos que receberam a informação da possibilidade de morte cerebral do rapaz [o que ainda depende de uma confirmação final do hospital], lamentaram o ocorrido, inclusive, a academia onde treina.

"Hoje o Muya Thai petropolitano está de luto, perdemos um grande atleta, com um futuro brilhante, em um ato de covardia (...)", disse um amigo.

Outro amigo disse que irá honrar o nome de Ernandes até o seu último suspiro. "Prometo que levarei você no meu coração. Não tinha idade para ser seu pai, mas sentia na alma e no meu coração como se fosse. Que Deus te receba, pois nós sabemos o menino maravilhoso que você sempre foi", disse.