Jovem calça tênis com piolho-de-cobra e fica com pé roxo e unha amarela

Uma carioca de 25 anos precisou ser hospitalizada após sofrer uma infecção nos dedos do pés devido ao contato com um gongolo, conhecido como piolho-de-cobra. Através das redes sociais, a empresária Thassynara Vargas diz ter tomado um susto quando viu a pele de seus dedos roxa, como se a parte do corpo estivesse necrosada, e a coloração da unha amarelada.

"Sexta de manhã eu me arrumei normalmente e calcei o tênis e fui trabalhar, demorei cerca de 10 minutos até a loja. Chegando lá, notei que tinha um bicho no meu sapato, quando bati o tênis vi que tinha um gongolo, matei ele, calcei o tênis novamente e segui com o meu dia", conta Thassynara.

Ela acrescenta que, ao chegar me casa à noite, "quando eu tirei um tênis, vi que o meu pé estava desse jeito! Eu entrei em desespero total!! Comecei a gritar! A pedir socorro!", narra a jovem na postagem de uma rede social.

Legenda: Gongolo, também conhecido como piolho-de-cobra, foi responsável pela reação química Foto: Reprodução/Instagram

O caso aconteceu na última sexta-feira (29). Ainda conforme a narrativa da jovem, após ver o pé com coloração amarelada, pediu ajuda a mãe, que a colocou no banheiro para que o membro fosse lavado. "Comecei a lavar o pé com sabão e nada dessa 'mancha' sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital', relatou.

Avaliação

Ao chegar no hospital, Thassynara diz ter sido avaliada por três médicos até descobrir o que tinha acontecido.

"Fui informada que teria que cuidar direitinho da ferida, pois esses bichos soltam uma substância que queima a pele e essa secreção que eles soltam necrosa a pele, essa parte que está preta, pode descamar, eu posso perder a unha, mas disse que está tudo dentro do normal", escreveu Thassynara.

Legenda: Três dias depois, a jovem postou uma foto dizendo que seu pé já estava melhor Foto: Reprodução/Instagram

Alerta