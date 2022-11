José Eduardo, filho de Sérgio Cabral, se apresenta e é preso na Polícia Federal

José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, foi preso na tarde desta quinta-feira (24) após se apresentar na Superintendência da Polícia Federal (PF). Mais de 12 pessoas também foram detidas nas ações contra o comércio ilegal de cigarros.

José Eduardo foi um dos alvos da Operação Smoke Free pela PF, nessa quarta-feira (23), contra uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros, mas não foi localizado. As informações são do portal G1.

Ao saber que o filho era procurado pela PF, Sérgio Cabral, que também está preso, passou mal e precisou de atendimento médico no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói. Não foi divulgada a função do suspeito no esquema.

Além de José, 12 pessoas foram presas na Operação Smoke Free. No grupo, está o policial federal Allan Cardoso Inácio de Assis.

As investigações

As investigações da Operação da PF começaram em 2020, mas analisam crimes cometidos desde 2019.

Entre os delitos, a falsificação ou não emissão de notas fiscais, depósito, transporte e comércio de cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas, como facções e milícias.

“Em consequência, efetuava a lavagem dos recursos obtidos ilicitamente e remetia altas cifras ao exterior de forma irregular”, afirmou a PF. O grupo criminoso possuía uma célula de serviço paralelo.

Isso era coordenado por um policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros. Além disso, a PF estima que o grupo criminoso investigado é responsável por causar prejuízos à União de cerca de R$ 2 bilhões.