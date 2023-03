Jogadores de futsal e torcida entram em confronto em ginásio de São Paulo; confira vídeo

Uma cena de violência entre jogadores de futsal, torcedores e comissão técnica marcou a disputa no Ginásio Flávio de Mello, em Jaú, cidade de São Paulo, nesta sexta-feira (10). O caso envolveu as equipes de Bocaina e Trabiju. As informações são do portal g1.

Na ocasião, era realizada a Copa Parelli de Futsal, organizado pela Liga Jauense de Futsal, conforme a Secretaria de Esportes de Jaú.

A confusão começou fora do ginásio de esportes, mas alguns participantes entraram no local. Por isso, a Polícia Militar foi ao local para apaziguar a situação.

Violência

As imagens feitas no momento mostram membros das duas equipes no confronto, que tomou de conta do espaço.

A Secretaria de Esportes informou que medidas cabíveis estão sendo tomadas. Já a punição dos envolvidos fica sob responsabilidade da Liga Jauense de Futsal.

A Federação Paulista de Futebol (FPF), que é encarregada da Liga Jauense de Futsal, não respondeu ao g1 sobre o caso até o final da manhã deste domingo (12).