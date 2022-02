Jogador de futebol morre após ouvir áudio que falava mal da mãe

O jogador de futebol Dérek Jovane Silva Xavier teve um infarto após ouvir um áudio no WhatsApp em que uma pessoa "falava mal" da mãe do atleta. Segundo a família, o jovem de 20 anos tinha um problema no coração que até então desconhecia e que o conteúdo da mensagem o deixou muito nervoso.

O atleta de Guarujá, no litoral de São Paulo, havia descoberto há poucos meses que seria pai, e atualmente defendia a seleção de futebol da cidade.

Tatiane dos Santos Silva Xavier mãe de Dérek Ele morreu me defendendo, da mesma maneira que eu faria por ele"

De acordo com as informações do G1, Dérek chegou a ser socorrido, recebeu massagens cardíacas durante mais de uma hora, além de choques com desfibrilador e uma injeção de adrenalina. Dérek tinha tinha um problema no ventrículo esquerdo que, até então, permanecia desconhecido. Por conta da profissão, realizava exames com frequência, porém, nunca detectou o problema.

Como tudo aconteceu

Segundo familiares, não houve discussão. "A pessoa questionou, falou de mim. Falou que a minha opinião talvez não fosse a certa. Aí, ele escutou e ficou nervoso", conta Tatiane dos Santos Silva Xavier, mãe do Jogador.

"Ele era muito apegado a mim. Tínhamos uma ligação muito forte. Desde a gravidez, que foi de risco. Quase morri no parto. Ele escutou uma pessoa falando de mim no WhatsApp e ficou nervoso. Ele dizia que eu era a pessoa mais importante para ele. Ele morreu me defendendo, da mesma maneira que eu faria por ele", desabafa Tatiane.

Jogador seria pai este ano

A namorada do jogador, Josiane de Souza Portela, de 17 anos, está grávida do namorado e terá o bebê em julho. Para ela, que sempre teve o sonho de ser mãe, a vida sem o companheiro "será difícil". O sexo do bebê do casal será revelado na próxima segunda-feira (21).