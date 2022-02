João Carlos di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, morre aos 82 anos

O médico e empresário João Carlos di Genio, de 82 anos, morreu neste sábado (12). Segundo o G1, o óbito foi por causas naturais.

João Carlos foi fundador do grupo Unip/Objetivo, um dos maiores grupos de educação privada do País. Ele deixa a esposa e três filhos adolescentes.

Trajetória

Em 1961, Di Genio passou em 1º lugar em medicina, em duas universidades. A aprovação causou repercussão à época. Por isso, ainda estudante, ele passou a dar aulas de física em curso preparatório para os vestibulares de medicina (CESCEM).

Quatro anos depois, 1965, Di Genio e alguns professores de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) criaram o próprio curso preparatório, o Objetivo.

Em 1971, foi criado o Colégio Objetivo. No seguinte, vieram as faculdades Objetivo. Depois de mais de uma década, em 1988, elas foram transformadas em Universidade Paulista (Unip).

