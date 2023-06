Jeff Machado revelou à mãe comportamento estranho de Bruno dias antes do crime

O ator Jeff Machado, encontrado morto no último dia 22 de maio, confidenciou à mãe, Maria das Dores Machado, de 73 anos, que o amigo Bruno de Souza Rodrigues estava "muito estranho" dias antes de desaparecer. O homem citado é um dos suspeitos de participação na morte do ator, segundo apontam as investigações policiais. As informações são do portal Splash, do UOL.

"No dia 15 de janeiro, eu falei com o Jefferson. Ele disse: 'Não, o Bruno está muito estranho. Eu tento falar com ele, porque tenho que fazer um MEI (Microempreendedor Individual). Ele marcou, e não veio. Eu já teria que entrar nessa novela agora'", contou a mãe do artista em entrevista.

Na mesma conversa, entretanto, ela teria tentado acalmar o filho sobre a situação. “Eu disse: 'Ah, meu filho, às vezes, eles estão com muito trabalho, mas vai dar tudo certo.' Eu nunca botei pensamento negativo em nada”, relatou, afirmando que incentivava os sonhos do filho.

Maria das Dores explica que até chegou a transferir quantias em dinheiro a Bruno, tudo com o intuito de auxiliar o filho na carreira de ator. Bruno, conforme mostram as investigações, teria solicitado diversos valores a Jeff Machado, alegando a possibilidade de conseguir um papel em uma novela televisiva.

“Por três, quatro vezes. Porque diz que para entrar teria que pagar alguma coisa, né, um agenciador lá que ele dizia que não era o Bruno, que era um tal de Filipe”, continua. O homem ainda teria desqualificado a família quando todos decidiram denunciar o sumiço de Jeff.

Em um relato emocionado, Maria das Dores ainda supôs como teria sido a reação do filho na cena do crime. A hipótese é que ele tenha sido dopado e, logo em seguida, estrangulado.

“Quando o Jeff se deu conta de que a pessoa que era amiga dele, que era o Bruno, ele estava ali para matar. Com um copo de veneno, com um arame. O que é isso? E ainda fica dizendo na televisão que não matou. Então quem foi?”, completou.

Segundo a família do ator, Jeff teria desaparecido em janeiro, quando parou de se comunicar diretamente com a mãe, passando a enviar apenas mensagens de texto. A família desconfiou do contato, pois as mensagens não pareciam com as enviadas normalmente pelo artista. No fim de maio, agentes da polícia encontraram os restos mortais de Jeff em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Bruno de Souza é produtor de televisão e amigo de Jeff. De acordo com a família da vítima, ele estava com os cartões bancários e as chaves da casa e do carro do ator. Foi ele quem registrou o desaparecimento de Jeff. Jeander Braga alega ser ajudante de pedreiro, e, segundo as investigações policiais, tinha uma relação próxima com a vítima. Sim. Jeander Vinícius da Silva Braga foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo, nesta sexta-feira (2). O outro suspeito de matar Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues, ainda não foi capturado e é considerado foragido. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de que o ator teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Produtor, Bruno de Souza trabalhou na Globo até 2018, quando foi desligado da empresa. Em nota, a emissora declarou ter fornecido detalhes da demissão à polícia.

Suspeitos do crime

Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos suspeitos do assassinato, alega que Bruno dopou Jeff. Os três, então, teriam se dirigido ao quarto da vítima, que acreditava que participaria de um ato sexual para uma plataforma de conteúdo adulto, mas foi estrangulado com um fio de telefone pelo Bruno.

Legenda: Bruno nega ter sido o autor da morte de Jeff Foto: Reprodução

As informações são de que Bruno e Jeander se conheciam há longa data. Bruno, no entanto, nega esta versão até o momento. “A versão do Bruno é de que não matou. Esperamos o breve encerramento das investigações, e, provar ao longo do processo que quem matou Jefferson foi Marcelo, e que Bruno participou da ocultação”, disse a defesa de Bruno ao portal Splash.

Sentimentos após morte

A mãe de Jeff segue abalada. Na mesma entrevista, ela conta que tem se sentido entorpecida após o corpo do filho ter sido encontrado. Apesar disso, segue na luta por justiça.

“A justiça de Deus não falha. Eu sei que a polícia está se empenhando muito. Não se pode deixar passar uma situação tão trágica esquecida. Tem que pegar os assassinos e fazer eles confessarem. Fazer eles confessarem mesmo, acharem quem foi que fez essa maldade”, finalizou.