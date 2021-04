Jato sai da pista após aterrissagem no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

Uma aeronave de pequeno porte com três pessoas a bordo saiu da pista no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20), logo após a aterrissagem, matando o copiloto, de 76 anos.

Testemunhas disseram que o jato, um Learjet modelo L35, não conseguiu frear e foi parar numa área de mata, ainda nos limites do aeroporto. Com o impacto, o avião se partiu ao meio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto estava conduzindo o voo em treinamento. Ele foi retirado em estado grave, estabilizado e encaminhado ao hospital João XXIII.

Os dois pilotos ficaram presos às ferragens e os bombeiros acessaram a parte frontal da aeronave para retirá-los. Uma terceira pessoa que estava no avião teve apenas ferimentos leves e não precisou ser levada para o hospital.

Segundo nota da Infraero, a aeronave fazia um voo de teste no momento do acidente. O chefe das equipes que atuaram no local disse que o trem de pouso da aeronave não abriu na hora da aterrissagem.

O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que poderá dar mais detalhes sobre o acidente.