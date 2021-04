Jato sai da pista após aterrisagem no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

Uma aeronave de pequeno porte com três pessoas a bordo saiu da pista no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20), logo após a aterrissagem, matando um de seus ocupantes. As informações são do G1.

Testemunhas disseram que o jato não conseguiu frear e foi parar numa área de mata, ainda nos limites do aeroporto. Com o impacto, o avião se partiu ao meio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos pilotos ficou preso às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro piloto e uma terceira pessoa ficaram feridos, mas ainda não há informações do quadro clínico, assim como a identidade das vítimas.

Segundo a Infraero, a aeronave fazia um voo de teste no momento do acidente. Os bombeiros suspeitam de falha no trem de pouso. O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que poderá dar mais detalhes sobre o caso.