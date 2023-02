Janja visita camarote da família Gil, durante o Carnaval de Salvador

A primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, aproveitou o domingo de Carnaval com os ares de Salvador. Ela marcou presença, na tarde deste domingo (19), no camarote Expresso 2222, da família Gil. As informações são do G1 Bahia.

O tradicional bloco idealizado por Gilberto Gil acontece no circuito Barra-Ondina, na orla da capital baiana. Janja foi recepcionada no local por Flora Gil.

Segundo o G1, a primeira-dama vestia abadá do Expresso 2222 da sacada do camarote acompanhou os trios elétricos e acenou para foliões.

Lula na Bahia

"Estou muito feliz com o carnaval, com as pessoas brincando. Estou muito feliz de estar aqui na Bahia. Viemos para cá descansar, mas eu não poderia deixar de passar aqui no camarote Expresso 2222 de Gil e de Flora, que era um sonho de vida. Estou aqui com minha super amiga. Obrigado, Bahia", disse ao site G1.

Janja ainda posou para fotos com Gilberto Gil e Fátima Mendonça, esposa do senador e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner. A primeira-dama e o presidente Lula chegaram em Salvador na sexta-feira (17). Eles passam o carnaval na Base Naval de Aratu.