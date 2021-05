Irmã de Bolsonaro recebe alta médica após tratamento de Covid-19

A irmã do presidente Jair Bolsonaro, Vânia Rubian Bonturi Bolsonaro, recebeu alta médica na tarde dessa quarta (26) do Hospital São João, em Registro (SP), onde estava internada com Covid-19.

Dona de uma franquia de lojas de varejo de móveis e eletroeletrônicos, Vânia deu entrada na enfermaria da unidade de saúde no último dia 18 de maio. Ao longo do oito dias, ela foi submetida a exames que atestaram a melhora do quadro clínico causado pelo novo coronavírus.

Vânia é a sexta filha de Olinda Bolturi Bolsonaro e tem cinco irmãos mais velhos: Angelo, Maria Denise, o presidente Bolsonaro, Solange e Renato.