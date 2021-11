Intervalo da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos deve ser reduzido para cinco meses

O intervalo para a aplicação da dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em idosos pode reduzir de seis para cinco meses, conforme apurou o Metrópoles. Segundo o portal, uma fonte do Ministério da Saúde confirmou a mudança no esquema vacinal desta população.

A antecipação valerá para qualquer imunizante. Até a publicação desta matéria, a pasta não se pronunciou sobre o assunto.

No Brasil, a dose de reforço começou ser aplicada em idosos e imunossuprimidos em setembro. Depois, os profissionais de saúde foram inclusos no calendário.

A determinação inicial era de que a aplicação deveria ocorrer após 28 dias da segunda dose (D2) para imunossuprimidos. Já para o público da terceira idade e profissionais de saúde o prazo era de seis meses.

Naquele mesmo mês, Fortaleza começou a ministrar a dose adicional.

