Inscrições do Enem 2022 começam dia 10 de maio; veja edital

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 devem ficar atentos nas informações do edital, divulgadas nesta sexta-feira (29). De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), a versão impressa ocorrerá nos 13 e 20 de novembro. As inscrições começam no dia 10 de maio.

As inscrições para as duas versões (impressa ou digital) deve ser feita na página do participante entre 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85 e tem que ser paga até 27 de maio.

O candidato deve escolher, na inscrição, se deseja fazer a versão impressa (tradicional) ou a digital. É importante lembrar que a versão digital é aplicado nos locais de prova — não existe a opção de prestar o exame em casa.

O estudante também deve informar no ato de inscrição se vai responder prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol.

Cronograma da versão impressa

Inscrições: 10 a 21 de maio

Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

Disciplinas e horários

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

13 de novembro

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (português e língua estrangeira);

45 questões de ciências humanas;

e redação.

20 de novembro

A prova tem meia hora a menos:

45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

