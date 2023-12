Inmet alerta para chuvas intensas em 17 estados do país; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja indicando tempestades na região Sul do Brasil nesta sexta-feira (29). Os avisos foram direcionados às regiões, mas os órgãos também chamaram atenção para o risco de chuvas intensas em outros 17 estados brasileiros.

No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, segundo o Inmet, o alerta é de tempestade. Veja abaixo os demais alertas:

Chuvas intensas (perigo)

Amazonas

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Pará

Rondônia

Roraima

Chuvas intensas (perigo potencial)

Acre

Amapá

Amazonas

Bahia

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Piauí

Rio de Janeiro

Rondônia

Roraima

São Paulo

Tocantins

Previsão

Em São Paulo, entretanto, o calor deve permanecer. Nesta sexta-feira (29), a previsão era de que os termômetros devem atingir os 35ºC, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Já no Ceará, segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a previsão é para condições de sol, mas com nebulosidade variável. Nesta sexta (29), a possibilidade é de chuva fraca e isolada no noroeste do estado.

"Na madrugada e início da manhã de sábado (30/12), devido ao efeito de brisa, há condições para chuvas fracas e passageiras sobre os municípios da faixa litorânea. Já no domingo (31/12), o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com episódios de chuva entre a madrugada e manhã em praticamente todo o estado; já para a tarde e noite, os eventos de chuvas devem se concentrar sobre a região noroeste e centro-sul do estado", pontua a Funceme.