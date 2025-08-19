As influenciadoras digitais Kerollen Vitoria Cunha Ferreira e sua mãe, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, foram condenadas, nesta terça-feira (19), a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de injúria racial.

O que aconteceu

Segundo o processo, elas ofenderam duas crianças negras, de 9 e 10 anos, ao presenteá-las com uma banana e um macaco de pelúcia e divulgar as cenas nas redes sociais. A sentença foi proferida pela juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, que classificou os atos como “verdadeira monstruosidade”.

Na decisão, a magistrada destacou que não se tratou de uma “brincadeira inocente”, e sim de um conteúdo criado para ridicularizar as crianças.

“O crime se protrai no tempo e ganha contornos de verdadeira monstruosidade quando publicam, sem dó e respeito, suas reações imaturas e inocentes em rede social”, escreveu a juíza, apontando que a consumação se deu a partir da divulgação das imagens.

Influenciadoras afirmaram que não conheciam o termo 'racismo recreativo'

Em depoimento, Nancy e Kerollen afirmaram que seguiam uma “trend” das redes e disseram desconhecer o termo “racismo recreativo”. A juíza, no entanto, rebateu o argumento e afirmou que não é crível que pessoas que trabalham como criadoras de conteúdo e têm milhões de seguidores não saibam o que é racismo. “Não viviam as rés em tribo isolada, sem rede social”, destacou.

A decisão também determinou o pagamento de indenização de R$ 20 mil para cada uma das vítimas. Os vídeos publicados pelas influenciadoras no Instagram, TikTok e YouTube mostravam o momento em que uma das crianças escolhia um “presente” e recebia, respectivamente, uma banana e um macaco de pelúcia.

Em nota, o advogado das rés, Mario Jorge dos Santos, afirmou que a defesa respeita o Poder Judiciário, mas vai recorrer da sentença. “As rés sempre colaboraram com o processo e confiam que a Justiça reconhecerá sua inocência”, declarou.

Nancy e Kerollen poderão recorrer em liberdade, mas estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes no perfil, atualmente fechado no Instagram e com mais de 1 milhão de seguidores.