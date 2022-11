Influenciador 'Arnon do Grau' é preso por suspeita de integrar facções criminosas em Belo Horizonte

Arnon Henrique, influenciador mineiro de 29 anos, virou suspeito de integrar facções criminosas em Belo Horizonte, segundo informação divulgada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (8). As informações são do g1.

A prisão dele ocorreu ainda na segunda-feira (7) após investigação por possível participação em um homicídio de 2018, ocorrido na Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital de Minas Gerais.

O crime em questão vitimou um homem de 20 anos, atingido por oito tiros durante um confronto entre gangues rivais na disputa por pontos de drogas na região. Até então, segundo informou o delegado da Polícia Civil Hugo Arruda, Arnon, que tem mais de um milhão de seguidores em uma rede social, e mais dois homens são suspeitos do crime.

"O crime registrado em 2018 foi praticado no contexto de guerras de gangues, organizações criminosas, envolvidas com o tráfico de drogas", explicou o delegado durante entrevista coletiva. Enquanto isso, as investigações seguem e mais suspeitos já foram apontados.

Prisão

Preso, Arnon foi levado para a sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Lagoinha, região Nordeste de Belo Horizonte.

Até a publicação dessa matéria, Arnon do Grau, como ele é conhecido, acumulava mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. No próprio perfil, ele publica fotos e vídeos empinando motocicletas, além de produções com viés humorístico.