O influenciador e empresário Filippe Ribeiro, suspeito de golpes na compra e venda de veículos de luxo e até tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira (13) em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele e outras 11 pessoas são alvos de mandados de prisão temporária em operação comandada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba.

Segundo informações do delegado Estevão Castro ao portal Metrópoles, o homem ainda teria ligação próxima com a facção criminosa PCC, atuando no tráfico de drogas, além de possuir armas sem autorização e ainda praticar lavagem de dinheiro. Filippe, que tem 29 anos, já havia sido preso no mês de setembro do ano passado, quando foram encontradas na casa dele sete carros, três motos, muita documentação e várias munições.

Ao todo, o objetivo seria cumprir 12 mandados de prisão temporária e 39 mandados de busca e apreensão em 8 municípios paulistas. Até o momento, a polícia aponta que os alvos estão nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Carapicuíba, Cajamar, São Paulo, Monte Mor e Rio Claro.

As investigações apontam que Filippe encabeçava a quadrilha investigada e os crimes apontados são de tráfico de drogas, porte de armas, estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Golpes em compra de veículos

Ainda conforme as investigações, Filippe Ribeiro ostenta carros de luxo e usa as redes sociais, onde possui mais de 50 mil seguidores, para contar como um ex-devedor se tornou um empreendedor de sucesso. O tema já virou até foco de um livro escrito por ele.

Filippe, então, compra carros de quem está devendo financiamento com a promessa de quitar a dívida, adquirindo veículos por preços bem reduzidos. Entretanto, apontam os dados colhidos pela polícia, ele vende para terceiros pelo valor da tabela, embolsa os valores e não paga o financiamento.

O influenciador também é investigado por alugar carros usando "laranjas", levando os veículos em questão para São Paulo com placas clonadas de outros carros vendidos. Em nota ao portal Metrópoles, Filippe negou participação em qualquer esquema ilegal.