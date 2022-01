Influencer é presa ao tentar pagar estadia com cartão de crédito clonado no Rio

Uma estudante de Direito e influenciadora digital foi presa em flagrante nesta segunda-feira (24) por tentativa de estelionato. Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, tentava pagar a estadia em um apartamento de temporada no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, com cartões de crédito clonados. As informações são do g1.

A jovem foi encaminhada ao 14ª Distrito Policial, no Leblon. Ingrid possui 189 mil seguidores na rede social Instagram. Em seu perfil, são comuns postagens em viagens por diferentes estados do Brasil, em pontos turísticos.

Em seu perfil, ela se descreve como “figura pública” e afirma: “Bem-vindo seja aquele que veio por bem”.

A assessoria da estudante não se manifestou até a publicação da matéria.

