Infestação de besouros invade município do Amapá; veja vídeo

Uma infestação de besouros foi registrada na cidade de Amapá, no interior do Estado de mesmo nome, entre a noite de domingo (7) e a manhã de segunda-feira (8). Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, moradores retiraram os insetos das ruas.

E esse vídeo dos moradores do município de Amapá, recolhendo em grande quantidade “besouros”, que nessa época de chuva eles aparecem bastante na região. Meu Deus 😳 pic.twitter.com/40dOpp6VQR — TUCUJEI (@tucujeei) January 8, 2024

Ao g1, o biólogo, Manoel Garcia Júnior, Doutor em Biodiversidade Tropical e professor da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), relatou que há diversos fatores que influenciam a proliferação dos animais. Dentre eles, estão as luzes da cidade.

"Pode ter sido um movimento de cópula sincronizado por todo o grupo. Outro fator que pode ter contribuído com isso, são as fontes luminosas da cidade, que no interior da floresta esses organismos ficam mais parados, devido à falta de luminosidade, pois a referência luminosa que eles tem é somente a lua. Nesse caso, os refletores podem ter atraído esse grupo e causado essa infestação, então são diversos fatores", explicou.

Maria do Carmo Quaresma relatou também ao g1 que estava na igreja quando percebeu a proliferação dos insetos. "Tenho uma filha deficiente e aí a igreja foi invadida, chegando em casa, a mesma coisa. Aí, a gente varria, enchia balde e jogava fora e mesmo assim, não foi possível dar conta de tirar todos os insetos. Eu nem dormi, com medo por conta da minha filha também", disse.