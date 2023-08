Inep divulga locais de prova do Encceja 2023; veja como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta segunda-feira (14), a consulta dos locais onde devem ser aplicadas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja).

Os interessados em conferir os endereços de realização da seleção devem acessar o site oficial da comissão organizadora. E, em seguida, informar o número de CPF usado no momento da inscrição.

Ao entrar no site para a consulta os participantes terão acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição do Encceja 2023. Neste documento, estarão disponíveis:

Número de inscrição;

Data, horário e local de prova;

Orientações para a realização do exame;

Indicação se a/o participante deve ser tratada/o pelo nome social ou precisa de atendimento especializado.

As provas deste ano serão realizadas no dia 27 deste mês em dois turnos, matutino (das 9h às 13h) e vespertino (das 15h30 às 20h30).

O Encceja é destinado a pessoas que não concluíram os estudos no tempo estipulado e desejam obter o certificado do Ensino Fundamental ou Médio. A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Já para o ensino médio, é necessário ter mais de 18 anos.

Ao todo, neste ano, mais de um milhão de candidatos participarão do exame.

Prova

A prova é composta por quatro testes objetivos por nível de ensino, cada um com 30 questões de múltipla escolha. Além de uma proposta de redação no gênero dissertativo-argumentativo no mesmo molde do Enem.

Candidatos à conclusão de Ensino Fundamental realizarão as provas:

Ciências Naturais;

Matemática;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

História e geografia.

Candidatos à conclusão do Ensino Médio realizarão as provas:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

Ciências humanas e suas Tecnologias.

Confira abaixo o cronograma completo: