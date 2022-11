Incêndio na Globo desta sexta não foi o primeiro; programa de Xuxa e novelas já foram afetados

O incêndio que atingiu estúdios da Globo nesta sexta-feira (18) não foi o primeiro episódio do tipo nas instalações da emissora. Em 2001, as chamas alcançaram o mesmo local, onde estava sendo gravado programa da Xuxa Meneghel. A situação colocou a vida da Rainha dos Baixinhos em perigo.

Na ocasião, 26 pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave. Após o incidente, o programa infantil da apresentadora foi encerrado.

O fogo iniciou cerca de cinco minutos antes da gravação terminar exatamente na nave em que a Xuxa entraria. Um curto-cirtuito foi o causado do incêndio, que se alastrou de forma rápida pelo local devido a presença de materiais altamente inflamáveis.

A situação gerou correria entre as paquitas e algumas crianças. A apresentadora apenas se deu conta da situação quando os bombeiros entraram em cena com extintores. Xuxa então se junta à correria de cerca de 300 presentes, dos quais 200 eram crianças. Na época, a polícia constatou que o público estava acima da capacidade.

Outros casos

No fim de 2017, ocorreu outro incêndio que atingiu o cenários da novela Deus Salve o Rei. A atriz Rosamaria Murtinho, à época com 82 anos, precisou ser retirada do local às pressas. Para evitar novos incidentes, a Globo suspendeu temporariamente as cenas da novela que envolvessem fogo.

Em abril de 2021, os funcionários dos Estúdios Globo também passaram por um susto devido a um incêndio na torre de refrigeração do local. Nesse caso, o fogo foi controlado de forma rápida pela brigada de incêndio da empresa.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil