Incêndio destrói prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS, em Porto Alegre

Um incêndio destruiu parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS), na noite dessa quarta-feira (14). Dois bombeiros que trabalhavam no combate ao fogo estão desaparecidos. Estruturas do prédio chegaram a desabar, mas não há relatos de feridos. As informações são do portal G1.

As buscas pelos agentes considerados desaparecidos começaram logo após às 7h10 desta quinta. Embora os nomes deles não tenham sido divulgados, os dois são um sargento e um primeiro-tenente.

O Corpo de Bombeiros da Brigada Militar foi acionado e trabalhou contra as chamas durante toda a madrugada desta quinta (15), permanecendo no local até o momento. De acordo com o jornal Zero Hora, as chamas foram controladas por volta das 5h desta quinta, sete horas depois do início do fogo.

Além das unidades dos Bombeiros em Porto Alegre, agentes de cidades vizinhas também foram chamados para ajudar nos trabalhos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, porém informações preliminares indicam que o fogo começou no quarto andar do prédio.

O coronel César Eduardo Bonfanti, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado, afirmou haver riscos de novos desabamentos.

"Ainda estamos levantando tudo. Assim que possível informaremos. Mas em princípio, não houve qualquer prejuízo", informou ao G1. "Nós estamos ainda seguindo no rescaldo. O rescaldo é externo, por isso a dificuldade. Nós não temos como acessar até mesmo porque vários andares desabaram e estão até mesmo impedindo o acesso ao prédio".

A Secretaria de Segurança Pública foi questionada sobre serviços afetados, mas, conforme assessoria de comunicação da Pasta, não houve prejuízos.

No prédio, funcionavam setores administrativos da Pasta como Instituto Geral de Perícias (IGP), Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Departamento de Trânsito (Detran) e serviço de 190 da Briga Militar, o qual foi retomado após ficar inativo.

Trabalhos contra o fogo

Conforme o vice-governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, o prédio foi completamente esvaziado para preservação da vida humana.

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), informou que perícias estão sendo feitas para apurar as causas do fogo no local. "Nossa equipe de governo trabalha para dar rápido encaminhamento para evitar solução de continuidade às atividades das secretarias de segurança e de administração penitenciária", afirmou Leite nas redes sociais. Ele estava em Brasília a trabalho, mas já está voltando ao estado para acompanhar o caso.

Eduardo Leite acrescentou que a equipe governamental trabalha com o intuito de encaminhar solução de continuidade às atividades das secretarias de segurança e de administração penitenciária.

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, destacou que a prefeitura disponibilizou equipes municipais ao governo estadual.

Conforme o Zero Hora, os reforços vieram das localidades de Canoas, São Leopoldo, Eldorado do Sul, São Sebastião do Caí e Igrejinha. O fogo já teria sido controlado; os trabalhos, agora, intentam fazer buscas na área atingida.