Incêndio destrói embarcação de 9 metros em Balneário Camboriú; veja vídeo

Uma embarcação com oito pessoas a bordo pegou fogo na tarde deste sábado (6), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O grupo conseguiu sair ileso do local, de acordo com a Polícia Militar.

Já a embarcação, que tinha pouco mais de 9 metros, o equivalente a 0 pés, foi destruída pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas usando o sistema de turbina de uma moto aquática para controlar as chamas.

A Marinha do Brasil também foi acionada.