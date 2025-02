Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções consumiu uma fábrica de óleo lubrificante na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A fumaça densa e preta podia ser vista de diversos pontos da cidade, na tarde deste sábado (8).

De acordo com o g1, agentes do Corpo de Bombeiros do Fundão, do quartel Central, Penha, Ilha do Governador, de Campos Elísios, Barra de Tijuca e o grupamento técnico de suprimento de água de São Cristóvão foram acionados para combater as chamas.

🔥 O GovRJ e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando intensamente no combate ao incêndio na indústria na Ilha do Governador.



🧑‍🚒 Cerca de 65 bombeiros estão no local para controlar as chamas e evitar a propagação. Não há vítimas até o momento. pic.twitter.com/PflGCnqGaW — Governo do RJ (@GovRJ) February 8, 2025

Testemunhas relataram barulho de explosões no local, na rua Campo da Ribeira. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Ao todo, 65 bombeiros militares de 15 unidades da corporação atuaram na contenção do fogo. Ainda conforme a reportagem, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) avaliará os danos ambientais provocados pelo incêndio.