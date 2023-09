Incêndio atinge unidade do Hospital Sírio-Libanês; fogo foi controlado e não há feridos

Pacientes e profissionais do Hospital Sírio-Libanês foram surpreendidos por um incêndio, que atingiu um dos andares da unidade de saúde, no início da manhã desta segunda-feira (18). Apesar do susto, as chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros e não há registros de feridos.

De acordo com informações da Agência Brasil, o fogo teria tomado conta do 7º andar da unidade hospitalar, localizada no bairro Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Para atender a ocorrência, foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros até o prédio, que possui nove andares no total.

A Defesa Civil também chegou a ser acionada para auxiliar na operação, mas, com o fim das chamas e a normalização da situação, o chamado foi cancelado. Por enquanto, as autoridades ainda investigam o que pode ter causado o incêndio.

A unidade do bairro Itaim Bibi oferece serviços especializados em oncologia, reprodução assistida e medicina diagnóstica. Além disso, ainda realiza atendimentos nas áreas de ortopedia, clínica médica e clínica cirúrgica.