Incêndio atinge prédio na Avenida Paulista, em São Paulo; veja vídeo

Um incêdio atingiu o último andar de um prédio na Avenida Paulista, cartão-postal da cidade de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira (24). Até o momento, não há relato de pessoas feridas. Segundo informações dos bombeiros, o fogo começou num ar-condicionado.

O prédio funciona comercialmente e as pessoas do local foram evacuadas. Desde 13h30, linhas de ônibus foram desviadas do trecho em razão do incêndio.

Aparentemente, há um incêndio de grande escala no prédio ao lado da Fiesp, na Avenida Paulista. pic.twitter.com/4c8t8YZXev — Maria P (@damadanoite14) February 24, 2022

As chamas foram contidas pouco depois das 14h. Cerca de dez equipes e 35 bombeiros integraram o time de trabalho no local.