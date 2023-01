Incêndio atinge parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; veja vídeo

O terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Aeroporto do Galeão, foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (18). A causa do fogo, que começou por volta de 13h30, é desconhecida. Não há informações sobre feridos.

Segundo a RioGaleão, concessionária responsável pelo aeroporto, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 13h46. Até as 14h30, sete voos estavam atrasados por conta das chamas.

O quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador, primeiro a ser acionado, chegou ao local às 13h50. Devido às proporções do incêndio, outros oito quarteis foram acionados.

Legenda: Terminal de cargas do Galeão em chamas. Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Leandro Sampaio Monteiro, o incêndio teria sido controlado às 15h.

EQUIPES SOUBERAM PELOS JORNALISTAS

Em conversa com a equipe do G1, o coronel afirmou que o batalhão soube do incêndio pela cobertura da imprensa e que a equipe de brigadistas do Aeroporto do Galeão não acionou o quartel.

"Não fomos acionados pelos brigadistas de incêndio da Rio Galeão. Ficamos sabendo do incêndio por jornalistas e a nossa equipe se dirigiu voluntariamente para o Aeroporto Internacional do Galeão".

Legenda: Fumaça no terminal de cargas do Aeroporto do Galeão. Foto: Reprodução/TV Globo

Por conta da quantidade elevada de fumaça, o Centro de Operações do Rio (COR) comunicou, nas redes sociais, que motoristas tenham cuidado ao trafegar nas regiões próximas ao local.

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver a fumaça em vários pontos da cidade.